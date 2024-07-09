Эксперт объяснил, как оставаться стильной в сильную жару

Наиболее комфортным вариантом одежды для летней жары в условиях города являются такие натуральные ткани, как хлопок, лен и вискоза, поделилась мнением с NEWS.ru стилист Ольга Ким. Она также порекомендовала делать выбор в пользу свободных силуэтов, чтобы создать воздушную прослойку.

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"В такую жару, если вы проводите ее в городе, на работе, лучше всего выбирать одежду из натуральных тканей, такие как хлопок, лен, вискоза. Также вам будет более комфортно, если между одеждой и телом будет воздушная прослойка, то есть выбирайте одежду свободного кроя. Условно, в свободной льняной рубашке вам может быть не так жарко, как в обтягивающей синтетической майке", — отметила она.



Тем не менее эксперт порекомендовала не приходить в офис в сланцах или пляжных тапках, как бы ни было жарко. В качестве альтернативы она предложила рассмотреть такую обувь, как мюли, туфли-слингбэки (с открытой пяткой) или лодочки без каблука.

Замглавы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ранее заявил, что нахождение в городе в пляжном виде — это неуважение к другим жителям. Он призвал ввести городской дресс-код во время жары и в случае нарушения наказывать их штрафом.