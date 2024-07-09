Врач предупредил об опасности корректирующего белья для здоровья

Нижнее бельё, корректирующее фигуру, в последние годы стало очень популярным. Но насколько оно безопасно?

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Корректирующее бельё немного напоминает корсеты, но оно направлено на изменение нескольких областей: талии, бёдер, ляжек и ягодиц. Идея состоит в том, чтобы, сжимая эти области, формировать лучшую фигуру.

Современное корректирующее бельё изготавливается из более дышащих и эластичных материалов: спандекса, нейлона и лайкры. Оно становится всё более популярным как среди мужчин, так и среди женщин.

Однако важно знать, что корректирующее бельё имеет недостатки. Вот что вам нужно учитывать.

Проблемы с пищеварением. Корректирующее бельё, обтягивающее область живота, может вызвать проблемы с перевариванием пищи. Также подобная одежда может вызвать запор. Было доказано, что компрессионный пояс может усугубить и кислотный рефлюкс.

Проблемы с кровообращением и нервами. Теоретически корректирующее бельё, если оно тесное, может влиять на кровообращение. Особенно это касается сдавливающего ноги или талию белья. Оно может привести к отёкам, онемению или покалыванию.

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Проблемы с дыханием. Исследования показали, что тесная одежда может ограничивать движение диафрагмы и приводить к поверхностному дыханию. Если вы склонны к обморокам и имеете проблемы с дыханием, то будьте особенно осторожны с корректирующим бельём в области туловища.

Раздражение кожи. По словам дерматологов, плотные, не пропускающие воздух ткани могут вызывать раздражение кожи, сыпь и инфекции. Особенно актуально это для белья, которое часто и в течение длительного времени сдавливает кожу. Лучше всего выбирать корректирующее бельё, которое не слишком обтягивает, особенно в области груди и живота. Избегайте всего, что вызывает дискомфорт или оставляет следы на коже при ношении. Кроме того, рекомендуется его носить ограниченное количество времени и делать перерывы, если становится дискомфортно.

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