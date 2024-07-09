50-летняя Кейт Бекинсейл показала новый образ в купальнике

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 50-летняя звезда «Ван Хельсинга» позировала в раздельном оранжевом купальнике, состоящем из плавок и бюстгальтера-бандо, демонстрируя стройную фигуру.

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Звезда сделала укладку, украсив волосы большим черным бантом, и яркий мейкап. Свой образ она завершила серьгами необычной формы.

Ранее в июле Кейт Бекинсейл спустила штаны и показала голые ягодицы в окно. В описании к ролику знаменитость упомянула любимого персидского кота Клайва, которого не стало в июне прошлого года.