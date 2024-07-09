Томский дизайнер создал экологичную одежду из ржи

Выпускник магистратуры Томского государственного университета Егор Хайбулин создал авторскую коллекцию одежды, из которой прорастает живая рожь. Дизайнерские наряды требуют особого ухода - субстраты растения вшиты в прямо в ткань.

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Над созданием необычной коллекции, получившей название "FLORUM", молодой дизайнер работал несколько лет.

"Через авторскую одежду мне хотелось показать, что человек всегда един с природой - он вместе с ней рождается, растет, стареет и умирает, - рассказывает Хайбулин. - С течением времени наша одежда, как и мы сами, становится частью природы. И она отражается не только в стиле, но и в деталях. Всю одежду - футболки, легкие свитеры, пиджак, платье - я сшил сам. Причем использовал исключительно натуральные материалы: хлопок, шелк, атлас и другие".



Изюминка коллекции - живая трава, растущая прямо на одежде. Хайбулин консультировался с биологами и перебирал разные варианты. Например, цветы, микрозелень или газонную траву. После многочисленных экспериментов по выращиванию растений на ткани дизайнер остановился на злаках.

"Мне удалось прорастить субстраты, но надо было сделать так, чтобы листва продолжала расти, а корни нет, - раскрывает секреты Егор. - На помощь пришел обычный картон. В платье или свитер я поместил лист картона и повесил на обыкновенные плечики для одежды. И продолжил создавать необходимые условия. Как результат - корням ржи некуда дальше расти, зато листве - есть".



Дизайнер отмечает, на момент "высадки" семян одежда должна быть постоянно влажной. Это нужно для того, чтобы рожь смогла пустить корни и листву. А дальше платьям и костюмам необходимо создавать благоприятные условия: поддерживать влажность растений, следить за уровнем освещенности и добавлять жидкое удобрение.

В ближайшее время начинающий кутюрье из Сибири планирует выпустить новую капсульную коллекцию. Хайбулин обещает, что на платьях будут расти уже не злаки, а настоящие цветы.

Комментарий

Дмитрий Галкин, директор Института искусств и культуры ТГУ: