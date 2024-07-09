Что такое брахиопластика кожи рук, рассказывает пластический хирург

Многие забывают, что не только шея может выдать возраст женщины. Изменения часто отражаются и на руках, а конкретно — в области плеч.

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Хотя именно там обычно образуется обвисшая кожа из-за различных причин. Каким образом можно решить эту проблему, рассказала пластический хирург Любовь Гауэр.

Бывают ситуации, когда подтянуть кожу рук можно только одним способом — на операционном столе. Это вмешательство называется брахиопластика. Самый распространенный фактор, из-за которого кожа в области плеч обвисает, — прежде всего, естественный процесс старения. С возрастом мягкие ткани теряют тургор, из-за чего не держат форму. Также еще одна распространенная причина — резкое и массивное похудение. В таком случае кожа не успевает сократиться и обвисает в районе трицепса. Плюс отсутствие физических нагрузок на руки провоцирует скорую дряблость рук. Итог один — моральный дискомфорт и недовольство своим отражением.

Брахиопластика помогает вернуть тонус предплечий за счет удаления избытка кожи. Таким образом, показаниями для операции являются:

сниженный тонус мышц;

потеря упругости и эластичности тканей;

резкое снижение объема подкожно-жировой клетчатки;

растяжение кожи из-за избытка жира.

Основные факторы обвисания кожи в области плеч:

возрастные изменения;

дистрофия из-за резкого прекращения занятий спортом;

ожирение;

резкая потеря веса;

последствия неудачной липосакции.

Операция выполняется через разрез на внутренней стороне руки от подмышки до локтевого сустава. При необходимости с помощью липосакции удаляются избытки подкожно-жировой клетчатки, а затем иссекается лишняя кожа.

Выделяют три основных вида подтяжки рук:

с рубцом в подмышечной впадине. Применяется при иссечении небольших объемов мягких тканей. Этот вариант позволяет спрятать рубец в подмышке; с S-образным швом. Используется при среднем избытке кожи. Рубец идет с внутренней стороны руки от подмышки до локтевого сустава; с Т-образным швом. Применяется при иссечении внушительного объема тканей. Рубец идет с внутренней стороны руки от подмышки до локтевого сустава.

Основным недостатком последних двух вариантов считается послеоперационный рубец, который, к сожалению, заметен. Однако тут каждый решает для себя сам, что лучше — обвисшая кожа или шов. Однако с помощью косметологии рубцы можно сделать наименее заметными.

Сразу после операции надевается компрессионное белье, которое поможет нерасхождению отека и лучшему формированию швов. Носить его нужно минимум месяц. Столько длится и активный реабилитационный период после операции. В этот момент нужно исключить спорт, а также бани, сауны, бассейны. Окончательный результат можно увидеть через год.

Часто пациенты задаются вопросом — а можно ли обойтись просто липосакцией? Для каждой операции есть свои показания. Липосакция выполняется при отсутствии избытка кожи, но при наличии лишних жировых отложений в области плеч и подмышек. Несмотря на малую травматичность операции, она не всегда поможет решить проблему. Ведь если при избыточной коже просто убрать жир, то ткани обвиснут ещё сильнее. Именно поэтому для наилучшего результата часто липосакцию и брахиопластику объединяют в один наркоз.