Хирург предупредил об опасности некоторых видов пластических операций летом

Летом из-за солнца и жары лучше воздержаться от некоторых видов пластических операций, чтобы избежать осложнений, предупредила пластический хирург Юлия Оконская. Об опасности манипуляций с внешностью в это время года она рассказала россиянам в комментарии для «Ленты.ру».

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Тем, кто планирует сделать блефаропластику, подтяжку лица или ринопластику, следует знать о высоком риске возникновения пигментных пятен в первые два месяца после операции, заявила Оконская. Чтобы избежать этого, она рекомендовала при выборе времени для хирургического вмешательства сразу закладывать два месяца на реабилитацию.

«В этот период нельзя перегреваться и загорать. При ринопластике период ограничения продлевается до трех месяцев из-за высокого риска отека», — Юлия Оконская, пластический хирург.



Также, как отметила врач, из-за жары люди летом активно потеют, это, в свою очередь, может спровоцировать воспаление после операций на груди, животе, ягодицах. Снизить риск этого осложнения, по ее словам, поможет нахождение по возможности в прохладном помещении и ношение свободной одежды из легких натуральных тканей.

Ранее пластический и челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф призвал россиян задавать хирургам неудобные вопросы перед пластическими операциями. Только таким образом, по его мнению, можно выбрать грамотного специалиста.