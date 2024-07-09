Модный бренд выпустил топ с надписью и вызвал гнев общественности

Берлинский бренд Namilia выпустил топ с надписью «Я люблю "Оземпик"» и вызвал гнев общественности. Соответствующие комментарии появились в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) модной марки.

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Представители Namilia опубликовали фотографии с прошедшей Недели моды в Берлине. На одном размещенном снимке запечатлена модель, которая прошла по подиуму в полупрозрачной юбке с рюшами и облегающем топе с упомянутой надписью. Кроме того, на манекенщице были розовая бейсболка и кожаные белые сапоги с черным орнаментом.

Пользователи сети не оценили данную новинку. По их мнению, бренд пропагандирует массовое употребление препарата, предназначенного для лечения диабета.

«Вы серьезно? Как можно преподносить массовое употребление дефицитного препарата, который помогает жить многим людям?», «Ребята, это совсем не круто», «Это очень плохая шутка», «Надеюсь, вам никогда не понадобятся этот препарат», «Это худшая коллекция одежды, которую я когда-либо видел! Вы продвигаете что-то нездоровое с помощью таблеток», — возмущались они.



В июне пластический хирург Риккардо Фрати назвала новый побочный эффект от приема препарата «Оземпик».