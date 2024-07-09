Стилистка перечислила россиянкам устаревшие тренды в одежде

Стилистка Вера Исаева назвала россиянкам модную замену белой футболке на лето 2024 года. Ее комментарий публикует WomanHit.

По словам специалистки, актуальной альтернативой данному предмету гардероба могут стать майки и топы в рубчик, которые подойдут как для похода в офис, так и для неформальных образов. Кроме того, популярными в текущем сезоне оказались топы-бандо и кроп-топы с оформленными воланами рукавами.

В то же время в список вошли футболки поло. Указанные вещи можно сочетать с юбками и брюками-палаццо, а также с прямыми или расширяющимися от колена джинсами.

Ранее в июле звездный стилист Алеко Надирян назвал трендом одежду со знаками зодиака.