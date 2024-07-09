Стилист объяснил, почему кондиционер для волос в виде спрея летом особенно полезен

Ваши волосы летом ежедневно прогреваются солнцем, спутываются на ветру, намокают в море или хлорированном бассейне, что приводит к повреждениям, которые накапливаются со временем. Если вы мечтаете о шелковистых и гладких волосах, здоровых изнутри, нужно правильно их защищать. Рассказываем о кондиционерах-спреях, которые не нужно смывать.

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Увлажняет сухие волосы

Кондиционер с уходом добавляет влагу сухим волосам и делает эластичным стержень волоса. В его состав часто входят такие ингредиенты, как увлажнители, которые притягивают влагу к волосам, и эмоленты, которые разглаживают и смягчают их. Эти ингредиенты вместе глубоко увлажняют волосы, делая их менее ломкими и более податливыми.

Облегчает распутывание

«Кондиционер в спрее полезен для всех типов волос, поскольку он добавляет скольжение, облегчая распутывание. Скольжение — это уменьшение трения между прядями волос, что позволяет расческе или щетке удалять колтуны и спутывания, не вызывая заломов», — объясняет стилист Евгения Куклина.



Кондиционеры можно использовать как на влажных, так и на сухих волосах, что делает их невероятно удобными для распутывания волос перед укладкой в промежутках между мытьем.

Защищает волосы от негативного воздействия окружающей среды

Кондиционер с уходом помогает защитить волосы от негативного воздействия окружающей среды несколькими способами.

«Прежде всего, он укрепляет кутикулу волоса — внешний слой волосяного стержня, который служит барьером от потери влаги под воздействием окружающей среды», — рассказывает Евгения.



Такие ингредиенты, как натуральные масла в составе кондиционеров, также покрывают волосы, создавая барьер для защиты от суровых температур, ветра и ультрафиолетовых лучей. Кроме того, антиоксиданты, содержащиеся в натуральных кондиционерах, помогают нейтрализовать повреждения, вызванные воздействием солнца.

Борьба с пушистостью

Такое средство идеально подходит для борьбы с непослушностью пушистых волос и придания им гладкости и блеска. Он покрывает стержень волоса тонким слоем легких, богатых влагой кондиционирующих веществ, которые разглаживают кутикулу.

Восстанавливает упругость вьющихся от природы волос

Кондиционер полезен и тем, у кого от природы вьющиеся или завитые волосы: он возвращает им эластичность и придает четкость.

«Вьющиеся волосы имеют уникальную кутикулу и диаметр фолликула, что позволяет им расти по спирали. К сожалению, это также делает вьющиеся волосы более пористыми, что приводит к потере влаги в течение дня», — говорит Евгения.



Советы по максимально эффективному использованию кондиционера для укладки

«Чтобы получить максимальную пользу от использования кондиционера в спрее, наносите его перед сушкой феном или укладкой, направляя больше средства на кончики волос, подверженные повреждениям, и меньше — на корни. Затем используйте пальцы, щетку для распутывания или расческу с широкими зубьями, чтобы удалить колтуны и спутанность волос, не вызывая их ломкости», — советует стилист.



Нанесите кондиционер перед плаванием, чтобы защитить волосы от соли и хлора. Затем, чтобы восстановить потерянную влагу после плавания, ополосните волосы, подсушите их полотенцем и нанесите кондиционер перед укладкой.

Чтобы использовать кондиционер в качестве средства для создания локонов, нанесите его на влажные волосы и расчешите, чтобы придать им четкость и подчеркнуть естественные волны или завитки.