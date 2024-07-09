Эксперт дал советы, как выбрать и носить летние сапоги

Сапоги давно перестали быть демисезонной и зимней обувью. Летом они прекрасно дополняют (а то и диктуют!) любой модный образ, они удлиняют и сужают ногу визуально. Разбираемся, какие сапоги актуальны летом 2024.

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Сапоги-гладиаторы

Тут все понятно. Каблук или плоская подошва, платформа или устойчивая танкетка — и огромное количество ремешков, которые могут заканчиваться на голени или подниматься до бедра.

«Такие сапоги носим с джинсовыми юбками, льняными платьями, они особенно хорошо подходят для стилей бохо, сафари. Если вы надеваете очень высокие сапоги, то сверху может быть что-то объемное и короткое, например, рубашка-оверсайз», — объясняет стилист Маша Ведерникова.



Ковбойские сапоги из тонкой кожи

«Носим их с легкими льняными или ситцевыми платьями — например, в клетку или цветочек, с длинными муслиновыми юбками (игра контрастов всегда удачно смотрится). Другие варианты — с джинсами-скинни, шортами или короткой юбкой из денима, это ковбойская классика», — уверяет Маша.



Ажурные сапоги

Они хороши с чем-то ажурным же, романтичным и легким. Трикотажное гладкое платье, вязаная крючком накидка или топ (лучше, если они не будут «спорить» по структуре с обувью).

«Старайтесь соблюдать пропорции: если вы будете в кружеве с ног до головы, может возникнуть сомнительная история. Лучше всегда разбавлять», — говорит Маша.



Сапоги с открытым носком

По сути, это открытые босоножки с высоким голенищем. Их можно носить с чем угодно — при условии, конечно, что одежда не будет закрывать щиколотку (иначе какой вообще смысл носить такие сапоги)?

«Исключение из этого правила — легкие длинные накидки в пол и кимоно, носите их распахнутыми, а вниз можно надеть короткие шорты или укороченные узкие брюки», — предлагает стилист.



Сапоги из денима

Джинсы — это самая универсальная одежда. И сапоги из денима точно так же сочетаются с нарядами любого оттенка и текстуры, начиная шелком и тонким батистом и заканчивая кожей, плотным трикотажем и, конечно же, тем же денимом.