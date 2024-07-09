Пять серьезных последствий, если не использовать SPF

Использование SPF обязательно в наши дни, ведь есть огромное количество исследований, показывающих вред ультрафиолетовых лучей. Однако многие все еще пренебрегают этим важным средством. Визажист Анастасия Лещинская рассказала, какие последствия грозят тем, кто не наносит солнцезащитное средство.

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Высокий риск рака кожи

Многие знают, что влияние ультрафиолетовых лучей на нашу кожу — губительно, но не все осознают масштабы.

«Существуют эпидемиологические данные, связывающие все формы рака кожи с воздействием ультрафиолета, в основном он и является причиной почти 65% случаев меланомы и 90% случаев немеланомного рака кожи», — делится эксперт.



Фотостарение

Фотостарение — это результат чрезмерного действия ультрафиолетовых UVA-лучей.

«Их негативный эффект накапливается постепенно, вызывая структурные изменения в коже и морщины. Появляется сухость, шелушения», — говорит Анастасия.



Гиперпигментация

Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей солнца стимулирует образование меланина в коже, что приводит к появлению пигментных пятен.

«Пигментация выступает значимым косметическим дефектом, вызывает недовольство собственной внешностью и связанные с этим переживания», — рассказывает визажист.



Ожоги

Солнечные ожоги и загар возникают из-за того, что кожа вырабатывает больше меланина для защиты самых глубоких слоев от вредных ультрафиолетовых лучей.

«Из-за этого возникает покраснение, отек тканей. Тяжелые ожоги приводят к образованию волдырей, шелушению, что надолго заставит отказаться от макияжа и декоративной косметики», — акцентирует Анастасия.



Акне, розацеа и купероз

Люди с такими диагнозами больше других страдают от солнечного излучения. Кожа сохнет, что ведет к увеличению выработки кожного сала, которое смешивается с омертвевшими чешуйками эпидермиса и провоцирует новые прыщи. Также инсоляция негативно влияет на стенки сосудов, что приводит к обострению розацеа и образованию новых сосудистых звездочек.

SPF — это не чудо-средство, которое спасет кожу от всех бед, вовсе нет. Однако от негативного влияния ультрафиолетовых лучей оно точно поможет. Ведь последствия действительно необратимые.