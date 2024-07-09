Молодожены из Москвы вживили в пальцы кристаллы вместо обручальных колец

Молодожены из Москвы вживили себе в пальцы кристаллы вместо обручальных колец. Об этом сообщает Shot.

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22-летний Павел и 19-летняя Анастасия (их фамилии не раскрываются) продемонстрировали вживленные в безымянные пальцы кристаллы сотрудницам одного из столичных ЗАГСов. По словам пары, они хотели нестандартную свадьбу без высоких трат, поэтому решились на такой шаг.

Ранее в июле робопес Гоша преподнес российским молодоженам обручальные кольца. Такой сюрприз устроили родные жениха и невесты. После фразы «обменяйтесь обручальными кольцами» к паре подошел робот-пес, на пластиковом корпусе которого находилась деревянная шкатулка в виде сердца. В ней находились обручальные кольца.