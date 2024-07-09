Модный поворот: в стритстайл вернулись образы из кинофильмов 90-х

Посмотрим, наряды из каких картин сейчас актуальны и при должной адаптации сделают из вас звезду.

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Как известно, мода циклична. Сейчас налицо возвращение 90-х, а это, значит, что не только тенденции управляют нашим гардеробом, но и определённые образы из массовой культуры, царившей почти три десятилетия назад. В этом обзоре обратим на них пристальное внимание и узнаем, как можно стилизовать в наши дни.

«Бестолковые» (1995)

Клетчатая двойка из юбки и укороченного пиджака Дионн Давенпорт в сочетании с белой футболкой и тонким красным кардиганом, дополненная чёрно-белыми лоферами и объёмной шляпой – образец изысканности, игривости и смелости. Авторство образа принадлежит художнику по костюмам Моне Мэй, которая при небольшом бюджете должна была показать чудеса изворотливости. И она не нашла ничего лучшего как посещать комиссионные магазины и просматривать каталоги дизайнеров. В результате, получился стиль для «живых» девушек, а не просто персонажей киноистории.

«Роми и Мишель на встрече выпускников» (1997)

Настоящая женская дружба никогда не выйдет из моды, как и яркие, кокетливые мини-платья главных героинь этой комедии с Мирой Сорвино и Лизой Кудроу. Вооружившись гардеробом, наполненным бусами, блёстками и стразами, пара показала миру, что в моде главное хорошо повеселиться, умение быть собой и принимать как свои достоинства, так и недостатки. И, пожалуй, нет ничего более стильного, чем их маленькие изящные платья в розовом и синем.

«Криминальное чтиво» (1994)

Стиль жён гангстеров стал сейчас популярен во многом и благодаря ей, колоритной Мие Уоллес (Ума Турман), безбашенной и уверенной, лихо отплясывающей с брутальным Винсентом Вегой (Джон Траволта). Укороченные чёрные брюки, белая рубашка с завёрнутыми манжетами и объёмный коричневый плащ – подтверждение её внутренней силы и самобытности. А что ещё нужно сейчас, в «цифровой» век, когда живое общение часто заменяется виртуальным.

«Красотка» (1990)

Волшебное превращение Вивьен Уорд (Джулия Робертс) из вчерашней проститутки в настоящую леди в романтической комедии Гарри Маршалла произошло отчасти и с помощью шёлкового коричневого платья в белый горошек от Carolina Herrera. Оно прекрасно подходит и для шоппинга по бутикам, и на матче поло, дополненное белыми шляпкой и перчатками. Сегодняшняя версия – сочетание элегантности и игривости – прекрасно выражает восторженную и уязвимую натуру Вивьен.

«Ромео + Джульетта» (1996)

Оставим в стороне стильные «доспехи» Леонардо Ди Каприо в роли Ромео Монтекки и вспомним белое платье его возлюбленной, с крылышками за спиной. Клэр Дэйнс была прекрасна в этом ангелическом наряде и неудивительно, что юноша «бледный со взором горящим» не смог пройти мимо такой барышни, мечты поэта. Воздушные, из тонкого батиста, платья сейчас на пике моды и украсят любую как на ужине при свечах, так и на пикнике.