51-летняя Хайди Клум выложила снимок со своей моложавой мамой

Немецко-американская модель и актриса Хайди Клум является обладательницей прекрасных внешних данных. Поклонники 51-летней знаменитости постоянно делают ей приятные комплименты. Накануне звезда показала, что причиной тому являются гены. Манекенщица разместила в личном блоге фотографию своей мамы.

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Хайди обнародовала снимок, сделанный 80-летней Эрной Клум. Мама Хайди запечатлела свое лицо на фронтальную камеру. На заднем фоне ее наследница наслаждалась приятной компанией молодого супруга, 34-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Возлюбленные разместились на самом краю деревянного моста.

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«Селфи моей мамы. 80 лет… Хочу вернуться прямо туда», — подписала фотографию Хайди Клум.



Ранее WomanHit писал, что папарацци запечатлели модель на романтическом отдыхе с молодым мужем-гитаристом. Возлюбленные наслаждались совместным времяпрепровождением на пляже Сардинии. В какой-то момент Хайди Клум избавилась от верхней части своего купальника. Уличные репортеры смогли сделать снимок соблазнительной фигуры знаменитости.