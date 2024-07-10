Солнцезащитные очки: какие формы особенно актуальны в этом сезоне

Солнцезащитные очки не просто защищают наши глаза от яркого света и ультрафиолетового излучения, они также становятся выразительным аксессуаром, способным дополнить любой образ. В этом году дизайнеры представили множество инновационных и эклектичных моделей, которые сочетают в себе функциональность и моду. От возвращения винтажных форм до экспериментов с необычными материалами и яркими цветами — современные солнцезащитные очки становятся неотъемлемой частью гардероба. Разобраться в модных трендах доминирующих на улицах в этом сезоне нам помог эксперт в индустрии моды и красоты с международным опытом Рустам Исламов.

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В этом году модны абсолютно все формы и стили солнцезащитных очков. Этот аксессуар не только модный, но и функциональный, позволяющий защищать глаза от ультрафиолета и предотвращать появление “гусиных лапок” вокруг глаз. При наблюдении за трендами, диктуемыми домами высокой моды, позволяют максимально проявляться и самовыражаться через формы и цвета модных оправ. Современные дизайнеры предлагают нам множество вариантов, среди которых каждый сможет найти что-то по душе.

Прямоугольные очки

По-прежнему сохраняет свою актуальность прямоугольная форма, выполненная в различной цветовой гамме как из металла, так и из пластика. Эта форма подходит практически всем без исключения, благодаря своему универсальному дизайну. Вариации с толстыми или тонкими оправами, яркими или нейтральными цветами делают прямоугольные очки идеальными для любого случая и любого стиля. Они могут быть как строгими и деловыми, так и яркими и экстравагантными, добавляя образу индивидуальность и неповторимость.

Шестиугольники

Форма шестиугольных очков-гексагонов приобретает новые очертания, становясь с более мягкими углами и лаконичным дизайном. Эти модные оправы часто можно видеть на поп-звёздах, они придают лицу выразительность и оригинальность. Шестиугольные очки идеально подходят для тех, кто хочет выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность. Они могут быть выполнены в различных цветах и материалах, от классического черного до ярких и смелых оттенков, от металла до пластика.

Cat eye и авиаторы

Лаконичность как тренд на “тихую роскошь” еще присутствует в этом сезоне. Поэтому немного видоизменённая оправа в форме “cat eye” и авиаторы сохраняют свою актуальность. Элегантные формы очков идеально подходят для создания как повседневных, так и вечерних образов. “Cat eye” очки добавляют нотку ретро-шика и женственности, тогда как авиаторы остаются символом мужественности и дерзости.

Очки для инкогнито

Зеркальные линзы, представленные в широком ассортименте, не вызывают у многих особой симпатии, но любителям скрывать свой взор от окружающих эти стекла будут как раз кстати. Они добавляют таинственности и загадочности, создавая барьер между вами и внешним миром. Их можно носить когда хочется оставаться инкогнито и наслаждаться своими мыслями без посторонних взглядов.

Учитывая тот факт, что очки - это тот аксессуар, который можно носить из года в год опираясь на свои предпочтения, предлагаем посмотреть какие очки любят носить наши звезды.