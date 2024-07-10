Косметика с ретинолом: почему ее стоит использовать

Ретинол — чудодейственный компонент, который как ничто помогает избавиться от первых признаков фотостарения, вылечить угревую сыпь и сделать кожу чистой. Но у него есть немало противопоказаний, а подбирать косметику с ретинолом нужно с учетом множества особенностей.

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Две школы

Европейцы подходят совсем иначе к средствам с ретинолом, чем американцы. Так, европейская школа делает акцент на ретиноевую кислоту, которая оказывает значительное влияние на все рецепторы кожи. Однако применение ретиноевой кислоты может сделать кожу более чувствительной и привести к шелушениям.

Согласно американской школе, необходимо постепенно приучать кожу к средствам с ретиноевой кислотой. Сначала косметологи разрешают применять косметику с ретинолом один раз в неделю, а дальше советуют смотреть на состояние кожи. Если она отреагировала сильными шелушениями, необходимо на время отменить средства с этим ингредиентом, а потом приступить к ним заново. Если во второй раз такой реакции не случилось, то нужно увеличить «дозу» нанесения до двух раз в неделю, а потом до трех и четырех. Эта система у американских косметологов называется ретиноловыми ступенями.

Европейцы относятся к ретинолу с большей опаской и практикуют более мягкий подход. Ретинол здесь используют в более слабой концентрации, полностью исключая форму химической ретиноевой кислоты.

Согласно европейской школе, ретинол даст наибольший эффект, когда кожа сама преобразует его в ретинальдегин, а после — в ту же ретиноевую кислоту. Только преобразовавшаяся естественным образом кислота помогает обновляться клеткам кожи быстрее, не нанося эпителию травм. Кроме того, такая реакция помогает быстрее вырабатываться гиалуроновой кислоте и коллагену — как следствие делать кожу более упругой и подтянутой.

Когда начинать использовать?

Косметологи утверждают, что минимальный возраст для того, чтобы ввести ретинол в свою бьюти-рутину, — 25 лет. Но вообще стоит смотреть по состоянию кожи. Не стоит использовать ретинол на коже без первых морщин и признаков повреждения солнцем. Если вам около 30 или чуть больше и вы не видите этого у себя, с ретинолом все еще можно повременить.

Противопоказания

Ретинол — довольно аллергичный компонент, поэтому людям, чья кожа остро реагирует на химические составы, может не подойти. Даже для тех, кто не страдает аллергиями, врачи советуют сначала проверить средства с ретинолом на запястье или на сгибе локтя, чтобы исключить реакцию. Особенно это касается девушек с чувствительным или сухим типом кожи.

Кроме того, полностью исключить косметику с ретинолом нужно беременным и тем женщинам, которые кормят грудью.

Защититесь от солнца!

Использование средств с ретинолом — довольно агрессивное действие для кожи. Она наносит эпителию микротравмы, от этого повышается чувствительность кожи. Поэтому, проходя курс использования косметики с этим компонентом, нужно особенно тщательно следить за защитой от солнца. Использовать кремы с солнцезащитным фактором от SPF 30 и дальше нужно не только весной и летом, но также и зимой.

Кстати, многие врачи советуют отказаться от ретинола во время поздней весной и летом - когда солнце особенно активно.