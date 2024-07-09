Известная гольфистка Карин Харт снялась в нижнем белье

Известная гольфистка Карин Харт снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Соперница «самой красивой спортсменки мира» Пейдж Спиранак поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в оголяющем тело нижнем белье и капроновых чулках черного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что комплект оформлен атласными лентами, которые едва прикрывают интимные части тела гольфистки.

Поклонники оценили фотосессию спортсменки в комментариях под постом.

«Это нижнее белье смотрится на тебе великолепно», «Ты невероятно шикарная женщина», «Совершенство», «Потрясающе!», «Богиня», — писали они.



Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», также поделилась новыми откровенными фото. Она продемонстрировала подтянутую фигуру в белой облегающей майке и трусах с изображением флага Бразилии.