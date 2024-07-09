От алого до лаванды: четыре идеи маникюра, чтобы подчеркнуть загар

Период отпусков в самом разгаре. Если вы только планируете отправиться в путешествие, стоит подумать об идеальном дизайне ногтей прямо сейчас. Мы вместе с нейл-мастером Каролиной Булгаковой отобрали оттенки гель-лака, которые идеально сочетаются с загорелой кожей.

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Персиковый

Если вы еще не успели сильно загореть, персиковые оттенки будут идеально смотреться на слегка тронутой солнцем коже. Каролина:

«Выбирайте полупрозрачные оттенки оранжевого или персикового — это идеальный вариант на лето, если планируете загорать».



Ярко-розовый

Кукольные оттенки розового — лучшее решение на лето 2024. Наш эксперт рекомендует выбирать насыщенные розовые оттенки на среднюю или короткую длину ногтей, в противном случае маникюр будет выглядеть слишком вызывающе. На хорошо загорелой коже розовые ногти смотрятся невероятно эффектно и свежо.

Лавандовый

Если не хочется экспериментов с розовым, остановитесь на лавандовом оттенке. Такой цвет прекрасно подходит к любой длине ногтей, что открывает поле фантазии для экспериментов с дизайном. Каролина рекомендует выбирать плотный цвет, который будет оттенять как легкий, так и насыщенный загар.

Красный

Классический вариант маникюра, который будет уместен в абсолютно любой ситуации. В случае с отпуском на море стоит присмотреться к теплым оттенкам красного — квадрат средней длины в красном оттенке смотрится просто потрясающе. Ваши руки не останутся без внимания.