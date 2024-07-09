Фейсбилдинг: насколько эффективны упражнения для лица

В последнее время фейсбилдинг получил буквально второе дыхание. Особенно крепко за выполнение упражнений для лица взялись женщины, активно готовящиеся к лету, продолжая подтягивать овал лица прямо в отпуске. Что же такое фейсбилдинг и наколько он эффективен, нам рассказала Мария Громова, дерматолог, косметолог.

© unsplash

Фейсбилдинг — это…?

Когда-то давно упражнения для разработки лицевых мышц использовались в реабилитации после инсульта, а также в случаях различных защемлений и повреждений лицевых нервов. Сегодня курсы по фейсбилдингу можно встретить на каждом шагу, большинство «экспертов» обучают упражнениям онлайн и даже не нужно тратить время на посещение специалиста.

Мария:

«На данный момент не существует исследований, которые бы доказали преимущество фейсбилдинга над косметологическими процедурами. Если результат ботокса мы можем предсказать, что избавление от морщинок с помощью упражнений на лоб — сомнительная идея».



Тем не менее наш эксперт не советует игнорировать упражнения для лица, так как некоторые из них можно добавить в комплекс по уходу за лицом. Например, упражнения на подтяжку подбородка достаточно эффективны при условии, что вы соблюдаете все рекомендации косметолога.

Кому стоит попробовать фейсбилдинг

Чем старше мы становимся, тем больше усилий для поддержания красоты приходится прикладывать. Однако с возрастом необходимо тщательно подбирать упражнения для лица, ведь создание слишком сильного напряжения в мышцах может привести к обратному результату — мышцы могут потерять функциональность. Поговорите со своим косметологом, который с учетом ваших особенностей подберет необходимый комплекс упражнений.

Когда фейсбилдинг может быть опасен

Существует ряд противопоказаний, которые ни в коем случае не стоит игнорировать.