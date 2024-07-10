Актриса Светлана Ходченкова снялась на отдыхе в Испании

Актриса Светлана Ходченкова показала первые фото с отдыха в Европе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя Светлана Ходченкова опубликовала селфи, на котором позировала в соломенной шляпе и солнцезащитных очках. Она также показала снимки с видами природы с горами, озером и из Музея Гогена в городе Бильбао, Испания.

В марте Светлана Ходченкова приняла участие в съемках рекламной кампании бренда IDOL. На одном из снимков актриса позировала в белом облегающем платье-макси из прозрачного кружева, которое подчеркнуло ее фигуру. Знаменитость распустила волосы. Визажисты сделали ей нюдовый макияж. Светлана Ходченкова сидела на металлическом стуле на фоне песка.

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В конце мая актриса показала фото в откровенном образе. Светлана Ходченкова предстала в кадре в черном бельевом топе, коротких шортах в тон и стрипах. Знаменитость также завязала на талии белую рубашку. Актриса позировала сидя на одном колене около пилона.

Ранее Светлана Ходченкова снялась в мини-шортах и топе.