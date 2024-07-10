В Омске выбрали самые модные образы от молодых дизайнеров

В Омске в четвертый раз прошел фестиваль моды, дизайна и искусств, организованный Омской Арт-резиденцией. Это мероприятие включено в официальный список событий, предусмотренных Концепцией развития креативных индустрий Омской области до 2030 года.

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На фестивале было проведено несколько мероприятий. В музее «Искусство Омска» посетители смогли увидеть более 80 образов от 17 молодых российских дизайнеров. Также была организована образовательная программа с участием ведущих экспертов индустрии и представлена Омская школа дизайна костюма.

Фестиваль моды, дизайна и искусств в Омске начался с показа лучших работ Омской школы дизайна костюма. Зрители смогли оценить фэшн-тренды и актуальные авторские формы костюма от студентов одной из ведущих модных школ России. Для участия в этом показе были отобраны только самые интересные и яркие учебные и творческие проекты, выполненные студентами за последний учебный год.

После этого началась основная часть фестиваля – II Международный конкурс моды, дизайна и материальной культуры «Omsk Fashion Weekend». Талантливые молодые дизайнеры из Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга продемонстрировали свои лучшие коллекции на гранд-дефиле.

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала, до 28 июня, проводился отборочный этап, в ходе которого авторы из 18 регионов России и Беларуси представили свои заявки и эскизы коллекций. Жюри выбрало финалистов, которые приехали в Омск. Ими стали 17 модных дизайнеров из Омска, Новосибирска и Петербурга, которые продемонстрировали свои работы на подиуме перед жюри.

Работы участников оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли дизайнеры, стилисты, основатели модных брендов из Омска, Москвы и Шанхая. Председателем жюри стал известный аналитик моды Андрей Аболенкин из Москвы. Молодые дизайнеры соревновались за звание победителя проекта и целый набор призов от организаторов и партнеров. Среди них были приглашение на финал Международного конкурса дизайнеров «Русский силуэт» в Москве, сертификат на образовательный курс от школы бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School, возможность сотрудничества с St. Petersburg Fashion Week, денежные премии и сертификаты от партнеров, авторский мерч от Омской Арт-резиденции, дипломы победителей и финалистов.

На открытии мероприятия гостей приветствовала заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина. Она также обратилась к присутствующим с призывом проголосовать за то, чтобы Омск стал культурной столицей России.

По итогам гранд-дефиле и работы жюри были определены победители. Третье место занял Михаил Новиков из Новосибирска с коллекцией «До. Между. После». Второе место получила Ирина Вдовина из Омска за коллекцию «Destruction». Первое место заняла Вера Гончарова из Омска с коллекцией «Манифест женственности». Гран-при конкурса был присужден проекту «token 7» от Анастасии Зерновой из Омска. Жюри отметило, что выбор победителя был единогласным и быстрым.

Приз зрительских симпатий отправился в Санкт-Петербург к Лилиане Сорокиной за коллекцию «Таю». Обладатель третьего места Михаил Новиков поделился, что дизайнерам из Новосибирска сложно конкурировать с омичами, но он приезжает в Омск уже не в первый раз. На создание коллекции его вдохновила тревога о будущем и его любопытное ожидание.

Вне конкурса состоялся показ коллекций успешных молодых омских дизайнеров с уникальным ДНК-бренда: POLLYMARY, OSIPOVA DASHA и AP design.

Также была представлена презентация комьюнити Омской школы дизайна костюма.

С начала 2023 года Омская Арт-резиденция активно формирует фонд музея Омской школы дизайна костюма, восстанавливает данные о костюмах, эскизах, выпускниках прошлых лет. В 2023 году на Omsk Fashion Weekend прошла презентация музея и состоялась долгожданная выставка – «Феномен Сибири: Время. Мода. Люди» в пространстве музея «Искусство Омска».

В этом году было решено создать первое сообщество выпускников – дизайнеров одежды, которые живут, работают и создают успешные бренды в Омске, стране и мире. Комьюнити поможет выпускникам быстрее и эффективнее прогрессировать в своей профессии, находить нужную помощь и поддержку, а также знакомиться, общаться и искать работу.