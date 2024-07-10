Семь парфюмерных нот, которые ненавидят в реальной жизни, но любят в духах

Итак, вы уже некоторое (возможно, долгое) время погружаетесь в удивительный мир парфюмерии и наконец выяснили, какие ноты вы любите, а какие ненавидите. Вероятно, вы также думали о том, как странно, что некоторые запахи реального мира с соответствующими парфюмерными нотами совсем не похожи или оказывают на вас совершенно разный эффект. Но это можно объяснить.

© unsplash

«Большинство нот не являются производными от того, в честь чего они названы, а если и являются, то в концентрированном виде всегда будут пахнуть немного иначе, чем исходник. Кроме того, некоторые ароматы, сочетаясь с ароматами других ингредиентов, будут пахнуть прекрасно. Наконец, многие ноты на самом деле являются синтетическими и создаются в научных лабораториях», — рассказывает коллекционер парфюмов Наталья Насонова.



И, кстати, там баланс парфюмерных нот выверяется просто-таки с ювелирной точностью.

Тем не менее, очень интересно узнать, какие вещи из реальной жизни получили дурную славу из-за ужасного запаха, но, будучи парфюмерными нотами, получают высокие оценки.

Табак

Почти до комичности очевидно, почему большинству из нас не нравится запах табака. Вонючие сигареты, никотиновые пятна на пальцах, заполненные дымом бары и клубы, запах сигарет на одежде и волосах после ночной прогулки и, о да, смертельно опасные канцерогены, содержащиеся в сигаретах.

«На самом деле, это не табак плохо пахнет. Это дым, который он выделяет после разжигания. В дыме содержится множество токсинов, поэтому неудивительно, что этот запах является одним из самых раздражающих и отталкивающих», — объясняет Наталья.



Табак сам по себе и в качестве ноты в парфюмерии — это совсем другая история. Парфюмеры используют абсолют табака, который получают из тщательно отобранных высушенных ферментированных табачных листьев. Они сохраняют свой землистый и слегка пудровый аромат, который удивительно хорошо сочетается с другими теплыми нотами, такими как ваниль, сандаловое дерево и даже кожа.

Манго

Этот вкусный и любимый всеми косточковый фрукт растет в Южной и Юго-Восточной Азии и известен своей золотисто-желтой сочной мякотью, которая содержит много сахара и очень сытная. Часть удовольствия от поедания спелого манго — это его запах. Можно подумать, что большинство людей не имеют ничего против такого красивого фрукта, но нет!

«Многие люди не любят этот тошнотворный, слишком сладкий и слегка гнилостный запах, который вызывает тошноту и недомогание. Не говоря уже о том, что многие страдают аллергией на манго.

В парфюмерии ноты манго обычно используются, когда пытаются передать летние ощущения и отпускные флюиды. Однако некоторые гении парфюмерии сумели подчеркнуть сладковатый и ароматный запах этого фрукта и прекрасно сочетать его с белыми цветами, розовым перцем, бергамотом и хорошим количеством сандала и мускуса, чтобы создать теплый и притягательно сладкий запах, который можно носить в любое время года», — говорит Наталья.



Лаванда

Вы либо ненавидите ее, либо любите. Для первых запах лаванды сродни тому, как если бы они попали на съезд скунсов после того, как вся аудитория скунсов разом испугалась. Вторые, возможно — вы.

«Но лаванда хорошо сочетается с другими любимыми нотами, в парфюмы это растение привносит нотки тепла и изысканности, а летом, наоборот, прохлады и чувственности», — утверждает Наталья.



Мята

У некоторых запах мятного чая вызывает детские воспоминания о том, как его пили от кашля или несварения желудка, у других запах любого мятного ароматизатора, будь то жвачка, зубная паста или эфирное масло, может вызвать мигрень и тошноту.

«А вот мята в качестве парфюмерной ноты, похоже, стала хитом. Такие духи часто покупают любители эстетики „чистой девушки“ и поклонники ароматов кожи. Сбалансированная с более глубокими нотами, мятная нота способна придать своему обладателю свежесть и бодрость, особенно в жаркое время года. Часто это зеленый аромат с нотками лимона, искрящиеся комбинации с красивыми цветочными нотами», — уверяет Наталья.



Солодка

Людям, которые обожают вкус и запах лакрицы, необходимо присудить особую награду. Некоторые даже с удовольствием едят такие конфеты. Большинство из нас, однако, ненавидят лакрицу за ее тошнотворно сладкий, ароматный и противный травяной запах (и вкус).

В парфюмерии лакрица может проявляться как нежно-сладкий, мягкий, пряный и анисовый аромат. Любители парфюмерии, которые выступают за команду гурманов, но не всегда любят ванильно-тягучие ароматы, находят в духах лакрицу.

«Только представьте: свежие ароматы мяты и перца проходят через травянистое, но сладкое сердце звездчатого аниса, которое дополняется какао и имбирем. Это аромат загадочный, шелковисто-гладкий и слегка затягивающий», — рассказывает Наталья.



Жасмин

Белые цветы в их реальной форме часто страдают от плохой репутации. Думаете, у нероли все плохо? Попробуйте стать жасмином: он часто вызывает тошноту и головную боль.

«Жасмин в парфюмерии может быть представлен в различных сочетаниях и может быть довольно многогранным. Он может быть сладким, свежим, мускусным и даже роскошным. Жасмин сочетается с двумя другими белыми цветами: цветком апельсина и туберозой, амбровым деревом. Аромат получается женственный, явно цветочный, но не приторный и не слишком сладкий», — говорит Наталья.



Пачули

Даже если ненавистники пачули смогут преодолеть свою неприязнь к его запаху и увидеть множество лечебных преимуществ его использования, вряд ли удастся убедить их взять растение с собой домой. Запах очень полярный, если не сказать больше. Но дело в том, что многие из наших самых любимых парфюмов не существовали бы без пачули. Он присутствует во многих пудровых и шипровых ароматах, а также в духах с выраженной нотой розы.