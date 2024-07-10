56-летняя Джулия Робертс сменила имидж

Американская актриса и продюсер Джулия Робертс сменила имидж. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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Папарацци заметили 56-летнюю актрису на съемках фильма After the Hunt (с английского — «После охоты») итальянского режиссера Луки Гуаданьино. На полученных кадрах артистка позировала в сером пиджаке в клетку, белой футболке и джинсах прямого кроя с завышенной талией.

При этом она предстала перед камерой с новым цветом волос и прической. Звезда укоротила пряди по плечи, сделав укладку с косым пробором, и окрасила их в блонд.

В мае Джулия Робертс повторила свой культовый образ 34-летней давности в съемке для журнала Madame Figaro.