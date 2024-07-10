Банданы: девять способов использовать для создания любого образа

Банданы действительно выдержали испытание временем. Неважно, вызывают ли они у вас ассоциации с ковбоями или супермоделями 90-х годов, мы все можем согласиться с тем, что они являются неизменной частью аксессуаров для волос. Топ-модели, парикмахеры и вполне себе рядовые модницы не перестают находить новые способы носить банданы. Мы собрали самые яркие примеры, которые подойдут для любой ситуации на каждый день.

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Вплетите бандану в пучок

Проще всего сперва собрать волосы в низкий хвост, затем нужно заплести свободную косу и закрепить всю конструкцию в низкий небрежный пучок.

«Это идеальный вариант для пляжного дня. Впрочем, на контрасте может отлично сыграть и со строгим деловым костюмом и безупречно гладкой укладкой волос сверху», — объясняет стилист Евгения Куклина.



Носите как повязку на голову

Вневременной подход к ношению банданы — использовать ее в качестве повязки на голову.

«Сделать это очень просто: сложите бандану пополам, сверните ее в полоску ткани и повяжите вокруг головы сверху, поближе к высокому хвосту или пучку или снизу, ближе к линии роста волос, в зависимости от того, какой образ вы предпочитаете», — говорит Евгения.



Вайб 90-х

Любимый способ ношения супер-моделей конца прошлого века. Да и сейчас он очень популярен!

«Сложив бандану треугольником по диагонали и закрепите ее под волосами, на затылке. Завершите образ, обрамив лицо более длинными прядями», — рассказывает Евгения.



Сделайте бантик

А тут сразу на ум приходит пин-ап с его дерзкой, почти вызывающей женственностью. Подчеркните прическу с банданой красивым бантом.

«Бандану можно взять в тон основному наряду или же остановить выбор на классике — например, алый уместен всегда», — утверждает стилист.



Поддержка для высокого узла

Еще один способ использовать бандану сочетании с узлом из волос, обернув ее вокруг основания пучка.

Между прочим и по секрету, эту укладку можно смело считать «отличным вариантом для грязных волос, с которыми не хочется возиться», — смеется Евгения.



Сочетайте со шляпой

Ну что, по коням, девочки? Роскошный ковбойский образ, который можно чудесно дополнить высокими сапогами. Бандана тут используется в качестве повязки на голову, а завершает его шляпа. Она может быть как кожаной, так и соломенной.

Еще один вариант пучка

Считайте, что идеальная летняя прическа найдена — ее очень легко повторить и она всегда будет сочетаться с любым платьем.

«Дополните низкий нарочито растрепанный пучок текстурированной цветочной банданой. Завяжите ее традиционным способом, закрепив ее под пучком», — предлагает стилист.



Оберните бандану вокруг хвоста

Эта прическа с банданой в виде узелка — простой способ вывести хвост на новый уровень. И настроение тоже.

«Просто повяжите бандану вокруг хвоста, чтобы создать женственный образ», — говорит Евгения.



Звезда на прогулке

Добавьте нотку шика (и защитите прическу), когда вы едете с опущенными стеклами на вашем кабриолете. Или верхом на лошади. Или просто выходите пешком на улицу в ветреный день. Солнцезащитные очки — обязательное условие для создания образа голливудской секс-бомбы.