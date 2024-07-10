Многие обладательницы коротких волос, таких как каре, сталкиваются с проблемой создания высоких причесок. Кажется, что короткие пряди невозможно собрать наверх, но на самом деле есть простой способ сделать элегантный высокий пучок даже на коротких волосах.

Разделите волосы на две секции – верхнюю и нижнюю. Граница между ними должна проходить примерно на уровне ушей. Возьмите верхнюю секцию и скрутите ее в петлю. Зафиксируйте получившуюся петлю невидимками.

Теперь займитесь нижней секцией волос. Аккуратно зачешите ее наверх, направляя к основанию верхней петли. Сформируйте пучок и аккуратно зафиксируйте его невидимками.

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Этот метод позволяет создать элегантный высокий пучок даже на коротких прядях.

Подробнее об этом способе смотрите в видео.