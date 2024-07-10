Главные тренды в одежде сезона «осень-зима 2024/2025»

Несмотря на приближение к середине лета, в умах многих уже возникают вопросы: а что мы будем носить осенью? Что будет модным, а что можно с лёгкостью убрать подальше в шкаф? В этом обзоре рассмотрим тенденции, заявленные на подиумах ещё в феврале, и узнаем, что будут носить осенью и зимой 2024/2025.

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Стиль бохо

Дебют Чемены Камали в Chloe открыл двери для тренда, ранее появлявшегося то тут, то там, а теперь распустившегося в полную силу – стиль бохо. Струящиеся платья с оборками и высокие замшевые сапоги – униформа Сиенны Миллер, Кейт Мосс и сестёр Олсен ещё с начала 2000-х. Помимо Etro или Ulla Johnson, у которых тренд зашит на подкорке, такие бренды как Giambattista Valli и Rabanne взяли на вооружение эстетику хиппи с кружевными платьями, обильным декором и многочисленными шарфами, повязанными как кейп.

Цвет: тёмно-красный (почти гранатовый)

Тёмно-красный или вишнёвый продолжит своё господство и наступающей осенью. Трудно не составлять из них тотал луки: так с головы до ног предлагают одеться Ferragamo и Bottega Veneta. Кожа – формат для исследования этого оттенка. Versace предлагает его в корсетных платьях, а Gucci в укороченных моделях и соответствующих по цвету туфлях на платформе.

Фасон: кейп/шарф на плечах

Что обращает на себя внимание почти во всех представленных коллекциях осени-зимы 2024/2025, так это желание «закутать» женщину. Rabanne и Dries Van Noten сделали шарфы главным «гвоздём» образов, помещая их поверх торса. У остальных это плащ, который подбирается в соответствии с общим стилем, от серого The Garment до бежевого Del Core. В других случаях плащ является частью образа, таких, например, как у Prabal Gurung.

Текстура: ворс на всей поверхности

Среди известных дизайнеров не нашлось никого, кто бы игнорировал мех в нарядах на прохладную погоду. Это могут быть маленькие вкрапления, как на поясе. Или различные отделки, сочетающиеся с текстурами сопутствующего дизайна. Начали продвигать эту идею в Simone Rocha, добавив к прозрачным материалам коричневый мех с ворсом различной длины. Если говорить о более цельных образах, то мех присутствует, в основном, в пальто. У Michael Kors пудрово-розового цвета, а у Burberry земляных тонов.

Аксессуар: Балаклава

Есть один аксессуар, который точно вернётся этой осенью или зимой, это балаклава. Обычно она ассоциируется с лыжной униформой, но в наступающем сезоне будет актуальна даже для тех, кто не занимается спортом. Stella McCartney, Fendi и Rick Owens предлагают её в паре с соответствующим по цвету свитером или пальто-кейпом, а Simone Rocha, наоборот, играет на контрастах и рекомендует выделять балаклаву на фоне всего образа.