Стилист предложил носить латекс летом

Стилист Влад Лисовец предложил россиянам носить латексные вещи летом 2024 года. Интервью с ним публикует «НСН».

© Lenta.ru

Модный эксперт заявил, что в текущем сезоне вернулись многие тренды из 2000-х годов. По его словам, мода циклична, поэтому одни и те же тенденции становятся актуальными каждые 10-15 лет.

«Сегодня на пике трендов "нулевые": очень короткие майки и шорты, латекс, джинса, босоножки и туфли. Для самых смелых в моде также рок-н-ролл: это жесткие плечи на пиджаках, поблескивающие ткани, казаки», — пояснил собеседник издания.



Ранее российский стилист Алеко Надирян назвал цветные пластыри на ногах новым трендом.