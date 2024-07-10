Какие шорты выбрать: восемь моделей, которые сделают ваше лето стильным и комфортным

Забавный факт: шорты — это укороченные брюки, но брюки появились позже шорт. Конечно, это бесценное знание не поможет вам разобраться в тенденциях, но важность такого предмета гардероба, как шорты, сразу становится очевидна. Тем более летом! На какие же модели обратить внимание, чтобы было и удобно, и трендово?

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Пижамные шорты

Шорты-боксеры на резинке, да еще и с кокетливыми пуговками на гульфике превратились в базу. Если раньше перед ними стояла нехитрая задача обеспечить своей хозяйке комфорт во время прогулки или похода на пляж, то за последние пару сезонов такие шорты буквально сделали скачок в развитии. Они наладили связь даже с самыми безапелляционно «городскими» вещами вроде лаконичного темного пиджака.

Шорты с лампасами

После того как в повседневных гардеробах it-girls успешно прописались треники с лампасами, появление в нашей жизни шорт с контрастными полосками по бокам было лишь вопросом времени. Спортивный характер таких шорт вовсе не означает, что сочетать их можно исключительно с футболками и майками. Самая лаконичная рубашка и даже трендовая блузка с завязками тоже уместны.

Бермуды

В 20-е годы прошлого столетия такие шорты носили британские военные. Сейчас эта вещь не только благополучно обитает среди гражданских, но и пользуется популярностью у женщин. И, кстати, самый элегантный напарник бермудов на лето — это костюмный жилет. Отдельное внимание на обувь: чтобы визуально удлинить ноги, стоит выбрать позиции на каблуке.

Кроше

Сложно представить это лето без выполненных в замысловатой технике кроше-изделий. И если вы уже являетесь счастливой обладательницей вязаного, словно любимой бабушкой, макси-платья или топа, но ваша душа требует больше воздуха, обратите внимание на шорты. И не забывайте, что более крупная вязка добавляет объема, а сдержанная фактура смотрится лаконичнее и аккуратнее.

Джинсовые оверсайз-бермуды

Традиционная длина бермуд — на 7 сантиметров выше колена — не в фаворе (хотя тоже допустима), в отличие от удлиненных моделей, напоминающих кюлоты. Здесь же можно рассмотреть посадку на бедрах, которая особенно органично смотрится благодаря оверсайзу. Вытягиваем силуэт, подчеркивая талию с помощью укороченных плечевых изделий.

Джинсовая классика

Средняя посадка, средняя длина, базовый цвет — такая джинсовая модель никогда не выйдет из моды, а потому здесь можно рассуждать о выгодном вложении средств. Стоит ли говорить, что в стилизации классические шорты из денима абсолютно универсальны: на природу — с кроп-топом или лонгсливом, на встречу с друзьями — с озорной блузой, рубашка плюс жакет — это уже что-то на деловом.

С романтическим принтом

Тренды на наивность и коттеджкор вдохновляют на максимально нежные растительные принты, которые еще больше романтизируют пасторальную эстетику. Даже если у ваших шорт нет трендовых рюш или оборок, их легко дополнить топом-бандо в таком духе. Добавляем актуальные кимоно и сандалии — а точно нужно на работу, а не на пикник на берегу озера?

Юбка-шорты

Уверены, с трендом «юбка поверх брюк» вам было куда сложнее смириться, чем с еще одним отголоском нулевых — юбкой-шортами. Их популярность относит нас к спортивной тенденции: в подобных мини занимаются, как правило, теннисистки. Вам же остается выбрать один из вариантов — когда подол юбки скрывает шорты либо когда спереди юбка (в том числе в складку), а сзади мы видим шорты.