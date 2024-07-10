Мини-юбки экстремальной длины назвали модными для россиянок на лето

Стилистка-имиджмейкер Лариса Тимиряева назвала россиянкам самые модные юбки на лето 2024 года. Ее комментарий публикует «Москва 24».

© Global Look press

По словам эксперта, в текущем сезоне особенно актуальны данные предметы гардероба из денима. При этом она посоветовала сочетать их с джинсовыми жилетами на голое тело. В то же время популярными стали юбки-карандаши длины макси с высоким разрезом и мини-юбки экстремальной длины.

«Я бы посоветовала надевать их поверх брюк, можно даже прозрачных. Тогда на ногах тоже будет акцент, но вульгарности получится избежать. К тому же впечатление усилится, поскольку дуэт "юбка плюс брюки" — отдельный тренд лета», — высказалась о мини-юбках собеседница издания.



Кроме того, в список вошли юбки с запахом и асимметричным кроем, юбки-баллоны, а также изделия с пайетками и вещи золотистых и серебристых оттенков.

Ранее стилистка Вера Исаева назвала россиянкам модную замену белой футболке на лето 2024 года.