Стилистка перечислила устаревшие тренды в одежде

Стилистка-имиджмейкер Ольга Родина перечислила россиянкам устаревшие тренды в одежде летом 2024 года. Ее комментарий публикуют «Аргументы и факты».

Так, из моды вышли укороченные джинсы и брюки с широкими штанинами, заявила эксперт.

«Я считаю, что эта модель просто уродует ноги», — отметила она.



Кроме того, актуальность утратили штаны с завышенной талией, которые специалистка посоветовала заменить на данные изделия с низкой или средней посадкой.

В то же время в перечне оказались велосипедки.

«Оставьте их для спортзала либо же сочетайте с ультрамодными ажурными платьями. Речь о тех самых полупрозрачных платьях, которые мы раньше носили только на пляж», — пояснила собеседница издания.



Ранее в июле модные редакторы перечислили восемь трендов лета 2024 года.