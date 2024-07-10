Почему нельзя переливать косметические средства в другую тару

Каждый, наверное, хоть раз в жизни сталкивался с необходимостью перелить шампунь, гель, сыворотку или любое другое средство в меньшую тару, чтобы не занимать ими половину сумки. Косметологи объяснили, почему так делать не стоит.

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Казалось бы, идея абсолютно безобидная, да и на просторах Сети можно наткнуться на огромное количество роликов, на которых опытные путешественники переливают любимые бьюти-средства в крошечные тары, а после оставляют их в отелях. Сплошные плюсы: много свободного места в чемодане, на обратном пути можно спокойно уместить сувениры, да и если гель или масло растекутся, то хотя бы в меньших объемах. Но есть и негативные последствия.

Оказывается, когда специалисты работают над созданием средства по уходу за кожей, они продумывают и состав контейнера, в котором оно будет находиться.

«Многие средства по уходу за кожей поставляются в определенной упаковке, и на то есть веские причины. Переливание из оригинальных флаконов в новые может привести к неожиданным неприятностям: ухудшению качества продукта, изменению его цвета или микрозагрязнению».



Силиконовые тары, например, могут разбухать из-за жидкостей с высоким содержанием силикона, пластиковые зачастую сами по себе опасны из-за органических растворителей в своем составе. Металлические контейнеры, в свою очередь, подвергаются коррозии из-за кислотных продуктов, объясняют специалисты.

«Составы солнцезащитных средств иногда несовместимы с некоторыми материалами и могут потерять свою эффективность при переливании».



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