Ведущий «Модного приговора» создал куртку в прямом эфире и показал результат

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов создал куртку в прямом эфире и показал результат. Об этом он сообщил в своем Telegram--канале.

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«Завтра в 9:20 в эфире «Модного приговора» на Первом буду мастерить вот такую крутую куртку! Не пропустите!» — написал Рогов.



Он также показал новый жакет: коричневое изделие с десятками брошей разных форм и кожаным воротником.

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Недавно стилист Рогов назвал самую модную обувь лета. Эксперт рекомендовал приобрести топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Александр Рогов отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.

В апреле стилист заявил, что вместо надоевших шапок-бинни, бейсболок и панам стоит присмотреться к ковбойским шляпам из денима. Одна из них представлена в коллекции бренда Miu Miu. Сочетать аксессуар советуют с белыми топами, пестрыми свитерами и рубашками из синего денима.