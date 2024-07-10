Лазерное осветление волос: эффективен ли новый западный тренд

Как известно, джентльмены предпочитают блондинок. Светлый освежает и молодит, а лето — лучшее время для экспериментов с внешностью. Увы, если ваш натуральный цвет волос — не блонд, то приходится приложить максимум усилий для его поддержания. Обесцвечивание и окрашивание, не будем скрывать, вредит локонам. После этой процедуры нужен салонный уход, да и дома лучше пользоваться специальными шампунями и масками, чтобы блонд оставался сияющим, без предательской желтизны.

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Все это отпугивает многих женщин от перехода на «светлую сторону». Но появилась новая техника — осветление волос лазером! Процедура уже стала настоящим трендом на западе, завоевывая все большее число поклонниц. Российские мастера только начинают знакомиться с инновационным западным трендом. О безопасности и эффективности процедуры свое экспертное мнение выразила стилист, мастер по коротким стрижкам Галина Тоторина.

Из истории технологии

На Западе о новой технологии впервые заговорили в 1980—1990-х годах. На ее разработку создателей подтолкнули простые наблюдения: в ходе длительного пребывания на солнце волосы выгорают, становятся светлее. Исследователи задумались о том, как ускорить процесс.

«Они предположили, что кратковременные световые вспышки позволят добиться того же эффекта гораздо быстрее. Оставалось выяснить, какой интенсивности должно быть воздействие, чтобы расщепить пигменты и не повредить волос», — рассказывает Галина.



Осветление волос лазером: как работает?

«Суть технологии заключается в том, что под воздействием лазера из волос удаляется пигмент меланин. Процесс происходит очень быстро. Мастер тщательно прорабатывает каждую прядь, так что получить результат можно за одно посещение салона», — говорит стилист.



Минусы процедуры

Отсутствие достаточного количества исследований

Чтобы подтвердить безопасность технологии в краткосрочной и долгосрочной перспективе, необходимы многочисленные исследования и наблюдения за состоянием волос в течение хотя бы 2—3 лет.

«Сегодня мнения экспертов о процедуре разделились. Существует версия, что лазер разрушает не только пигмент, но и кератин — белок в волосах, придающий им прочность и здоровый внешний вид. В результате после осветления можно столкнуться с выпадением и другими неприятными последствиями», — комментирует Галина.



Неравномерное осветление

Если при взгляде издалека результат процедуры может порадовать, то при рассмотрении вблизи заметны зоны разной степени осветления.

«Это происходит из-за направленности лазерного луча на ограниченный участок волос. Если проработка произведена некачественно, на прядях будут заметны более темные и светлые пятна», — считает эксперт.



Отсутствие квалифицированных мастеров и качественного оборудования в России

Оригинальное оборудование для лазерного осветления волос производится в западных странах. В России пока качественные приборы и высококвалифицированные мастера — большая редкость. При обращении в салон красоты никто не сможет гарантировать безопасность процедуры для здоровья.

Стоит ли делать?

Оптимальная тактика — дать процедуре побыть на рынке хотя бы 2 года и понаблюдать за тем, как она себя проявит. Кроме того, в России пока сложно найти бьюти-студию с качественным оборудованием и мастерами, прошедшими обучение по данному профилю.

Сейчас важно понимать, что, хоть услуга уже и стала настоящим трендом и разлетелась по всему миру, однако не все ее последствия изучены и очевидны. Стоит понимать, что услуга новая и ей нужно время для того, чтобы ее довели до идеала.