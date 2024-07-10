Косметолог развеяла мифы о солярии

Врач–дерматовенеролог и косметолог клиники DEGA Дарья Степанова сообщила, что распространенное убеждение о том, что поход в солярий перед отпуском на море может «подготовить» кожу к солнцу, является мифом.

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Она отметила, что солярий, как искусственный источник УФ-излучения, оказывает на кожу более агрессивное воздействие, чем солнечные лучи, что приводит к быстрому разрушению коллагена и эластина.

Врач также подчеркнула, что ультрафиолетовые лучи наносят коже накопительный вред, что приводит к преждевременному старению в виде пигментации, сосудистого рисунка и морщин.

Также в интервью РИАМО она сообщила, вместо посещения солярия она рекомендует безопасные альтернативы, такие как качественные бронзаторы и автозагары для тела, которые помогут получить эффект загара без риска для здоровья.

Ранее врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова рассказала о том, что существует шесть фототипов, представителям которых необходимо разное время для безопасного загара.