Пластический хирург рассказал, что делает Надежда Кадышева для молодости лица

Пластический хирург Балкизов рассказал, что делает Надежда Кадышева для молодости лица
Певица Надежда Кадышева следит за тем как выглядит и, безусловно, делала пластические операции, чтобы сохранить молодость лица. Операции выполнены профессионально, а значит дорого стоили.
Пластический хирург, кандидат медицинских наук и член общества пластический реконструктивных и эстетических хирургов Вячеслав Балкизов заявил, что с высокой долей вероятности Надежде Кадышевой сделали подтяжку лица и блефаропластику.
«Подтяжка может стоить до миллиона рублей, блефаропластика 250 и более тысяч рублей. У Надежды хорошо очерченный овал лица, чёткие контуры», - пояснил хирург Балкизов изданию «Страсти».
Косметика никогда не сможет полностью скрыть возрастные изменения. Специалист считает, что лицо 65-летней Кадышевой преобразили также лифтинг, филлеры, контурная пластика.
«Всё это помогает гармонично и деликатно «лепить» контуры лица, сохраняя естественную красоту», - добавил Вячеслав Балкизов.
Но только лишь пластика и косметология не смогут удержать уходящую красоту. Требуется режим питания, поддержание здоровья и физической формы, хорошее настроение.
Ходили слухи, что Кадышева тяжело болеет, но в мае она выступила с концертом.