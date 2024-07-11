Пластический хирург рассказал, что делает Надежда Кадышева для молодости лица

Певица Надежда Кадышева следит за тем как выглядит и, безусловно, делала пластические операции, чтобы сохранить молодость лица. Операции выполнены профессионально, а значит дорого стоили.

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Пластический хирург, кандидат медицинских наук и член общества пластический реконструктивных и эстетических хирургов Вячеслав Балкизов заявил, что с высокой долей вероятности Надежде Кадышевой сделали подтяжку лица и блефаропластику.

«Подтяжка может стоить до миллиона рублей, блефаропластика 250 и более тысяч рублей. У Надежды хорошо очерченный овал лица, чёткие контуры», - пояснил хирург Балкизов изданию «Страсти».



Косметика никогда не сможет полностью скрыть возрастные изменения. Специалист считает, что лицо 65-летней Кадышевой преобразили также лифтинг, филлеры, контурная пластика.

«Всё это помогает гармонично и деликатно «лепить» контуры лица, сохраняя естественную красоту», - добавил Вячеслав Балкизов.



Но только лишь пластика и косметология не смогут удержать уходящую красоту. Требуется режим питания, поддержание здоровья и физической формы, хорошее настроение.

Ходили слухи, что Кадышева тяжело болеет, но в мае она выступила с концертом.