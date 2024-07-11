Хирург рассказал последствия вмешательства во внешность Натальи Андрейченко

Знаменитая Мэри Поппинс Наталья Андрейченко в молодости была эталоном красоты для многих. Мужчины замирали в присутствии этой актрисы, а режиссеры боролись за возможность снимать ее в кино. Сейчас артистке 68 лет. Конечно, возраст берет свое, но даже сейчас Андрейченко не боится показывать себя в соцсетях без ретуши и фильтров. Звездный пластический хирург Сергей Свиридов смог досконально изучить лицо Натальи и рассказать сайту «Страсти», к каким вмешательствам прибегала актриса.

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Сама Наталья Андрейченко неоднократно заявляла, что сохранять бодрость духа, фигуру и лицо ей помогает йога. Артистка практикует медитации и даже обучает этому других. Также звезда кинематографа утверждает, что в пищу она употребляет только сырые фрукты и овощи. А раз в неделю и вовсе сидит на одной воде. О пластике же и косметологических процедурах Леди Совершенство упорно молчит. Но, по словам, пластического хирурга, к ним она все-таки прибегала.

«Бесспорно, Наталья выглядит моложе своих лет. Конечно, в этом ей помогли как хирургические вмешательства, так и косметологические процедуры. Если бы она этого не выполняла, то выглядела бы хуже. Люди ее возраста обычно обладают более выраженными возрастными изменениями в области шеи, век, средней и нижней зон лица. Как правило, ткани провисают, кожа становится малоэластичной, образуется множество морщин и складок. У Натальи этого нет».



По словам Свиридова, наиболее тщательно Андрейченко поработала над верхней и средней частями своего лица.

«Как специалист могу сказать, что линия бровей у нее сейчас расположена даже выше, чем в юности. Это говорит о том, что актриса сделала коррекцию линии бровей, то есть ей их подняли наверх. Для этого применяется эндолифтинг лба и средней зоны лица. Также области средней зоны лица Натальи наблюдаются небольшие западания. Это называется атрофией. Причиной тут является агрессивное поведение средней зоны лица. Со временем от такой некачественной операции жировая клетчатка может уменьшаться в объеме, что и приводит к таким западаниям, которые есть у Андрейченко».



Кроме того, доктор заявил, что Наталье были введены филлеры. Это, по его словам, заметно по значительному объему мягких тканей в областях скул и губ.

«Видны даже участки фиброзирования нижней губы. Исходя из этого, можно понять, что Наталья применяла контурную пластику. Такие признаки, как фиброз, атрофия, чрезмерный объем в области скул говорят о том, что пластические операции и косметологические процедуры Натальи были выполнены с заметным результатом. В идеале этого быть не должно даже по истечении большого количества времени».



А вот в области нижней зоны лица, специалист считает, что актриса не делала никаких вмешательств, так как у нее видны кольца Венеры (поперечные морщины на шее), платизма и большое количество кожи со сниженной эластичностью.

Также специалист дал несколько рекомендаций артистке для того, чтобы выглядеть лучше.