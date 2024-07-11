«Ангел» Victoria's Secret в бикини снялась для модного бренда

Венгерская топ-модель Барбара Палвин снялась в купальнике для рекламы бразильского бренда пляжной одежды ViX Paula Hermanny. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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30-летняя манекенщица в рамках фотосессии надела черное бикини, которое состояло из топа без косточек и с V-образным вырезом и трусов с заниженной талией. При этом комплект также был оформлен золотистыми металлическими деталями.

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В свою очередь, на одном из кадров знаменитость лежала на спине с согнутыми в коленях ногами и закрытыми глазами. На другом снимке она сидела, прислонив правую руку к голове. В то же время «ангел» Victoria's Secret распустила волосы, сделала бежевый маникюр и дополнила образ кольцами на пальцах и цепочками на шее.

Ранее в июле возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти снялась с мужчиной в откровенной рекламе бренда Dolce & Gabbana.