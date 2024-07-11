60-летняя Кортни Кокс рассказала о своем необычном способе сохранить молодость

Звезда сериала «Друзья» придерживается строгих правил в борьбе со старением. В июне Кортни Кокс исполнилось 60 лет, однако она уверена, что возраст – это всего лишь цифра. Ради сохранения молодости и красоты актриса не отказывается от самых необычных методов.

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Кокс рассказала, что одной из её любимых процедур для поддержания упругости кожи является криотерапия. Звезда показала, как выглядит её домашняя «морозильная камера» для этой процедуры. Кортни регулярно посещает криосауну, а параллельно делает маски для лица и массаж кожи головы с помощью специальной шапочки с крошечными иглами, которые стимулируют работу волосяных фолликулов.

По словам звезды фильма «Крик», такие жуткие на первый взгляд процедуры действительно работают. Низкие температуры положительно сказываются на качестве кожи, а массаж микротоками помогает поддерживать густоту и рост волос.