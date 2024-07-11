Виктория Боня и Надежда Сысоева рассказали, как всегда оставаться красивыми

Звезды ТНТ Виктория Боня и Надежда Сысоева раскрыли бьюти-секреты. Знаменитости вместе приняли участие в новом сезоне реалити «Выжить в Дубае. Возвращение».

© РИА Новости

В проекте много испытаний в пустыне, где климат не щадит красоту и здоровье — ночевать под открытым небом, добывать воду, заработать еду и сражаться с народной командой на испытаниях преследовало их нон-стоп. Поговорили с актрисой и блогером про лайфхаки, шоу и как оставаться всегда в прекрасном виде.

— Изменил ли вас проект внутренне или внешне? Если да, то как?

Надежда Сысоева:

— Для меня на самом деле это совершенно новый формат. То есть, например, возможности 100 долларов в Панаме во время проекта «Орел и решка» — это, оказывается, была настоящая роскошь. В условиях, когда ты сфокусирован на базовых потребностях, очень интересно наблюдать и за собой и за людьми в команде. Было ощущение, что ты себя перепрограммировал и сменил вектор целей до примитивных: одержать победу, чтобы потом элементарно выспаться и помыться в теплом душе.



Виктория Боня:

— Внутренне меня проект точно не поменял, внешне тоже. Внутренне я над собой работаю очень давно. Я уделяю очень много времени тому, как я мыслю, какой я человек, в чем я наполнена. Благодаря этой работе, которая длится годами, я сегодня чувствую себя собой. Я точно могу сказать, что я нашла себя, я стабильна. Я довольна тем, что происходит у меня внутри. У меня нет никаких событий, которые на самом деле как-то влияют на моё настроение извне. Это большой труд, поэтому меня больше удивило насколько внутренне могут быть нестабильны мужчины, хотя мужчины сильный пол, и мне кажется, мы, женщины, хотели бы видеть их именно такими, но, к сожалению, этого я не увидела.



— Получалось ли у вас во время проекта уделять внимание красоте и здоровью? Какие лайфхаки применяли?

Надежда Сысоева:

— Честно, единственные лайфхаки, которые применялись — это по возможности восстановление водного баланса и прятаться от солнца.



Виктория Боня:

— Пустыня, солнце — это очень тяжело. В первую очередь, я думала про глаза, они могли пострадать от песка и ветра, поэтому я нашла — сурьму, которую подсмотрела у бедуинской культуры. Это средство на основе растений, которым бедуины подводят глаза изнутри, по слизистой. Многие могли подумать, что в кадре были подведены глаза черным карандашом, но нет.



— Погодные условия были сложные в Дубае. Как вам удавалось выглядеть шикарно в кадре? Как вы ухаживали за кожей и волосами?

Надежда Сысоева:

— Как бы я не старалась быть красивой в жизни, в этот раз монтажники проекта решили чуть убрать мою природную красоту в кадре (Смеется). Что касается ухода за волосами, то на проекте работала магия хвоста или дульки. А на кожу старалась по возможности наносить хотя бы SPF.



Виктория Боня:

—Безусловно, не забывала наносить защитный крем на лицо, надевала бейсболку при солнце, чтобы не допустить пигментации.



— Есть ли у вас свой секрет красоты? Поделитесь с читательницами им, пожалуйста.

Надежда Сысоева:

— Если мы говорим в базовом уходе за кожей не в рамках проекта, то это самое простое и базовое — регулярное увлажнение. Хорошо увлажненная кожа всегда выглядит более сияющей, молодой и здоровой.



Виктория Боня: