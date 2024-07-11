Почему кожа на локтях и коленях стареет раньше, объяснил врач

Почему кожа на локтях и коленях стареет раньше? Объяснила врач
Врач Байрамукова: сохранить молодость кожи на локтях и коленях поможет спорт. Дело в том, что состояние кожи во многом зависит от состояния других тканей — мышц, костей, сухожилий. Если мышцы будут в тонусе, то и кожа дольше будет оставаться подтянутой. Что конкретно нужно тренировать и какие ещё есть способы сохранить молодость кожи на локтях и коленях — «Секрету фирмы» объяснила дерматолог-косметолог.
1. Почему кожа стареет быстрее
На локтях и коленях кожа стареет довольно рано. Это объясняется меньшим количеством подкожной жировой клетчатки в этих областях.
"Если разбирать вопрос, почему локти и колени стареют раньше, то нужно говорить в том числе о тонусе тех мышц, которые прикрепляются непосредственно к колену и к локтю, — от них зависит степень подтянутости кожи. В случае с коленом — это четырёхглавая мышца бедра, которая крепится к верхней части коленной чашечки, в случае с локтем — это трицепс", - Мадина Байрамукова, врач — дерматолог-косметолог, пластический хирург.
2. Почему кожа может изменить цвет
В зоне локтей и колен кожа по своей природе более грубая, менее увлажнённая. Поэтому там часто у людей наблюдается гиперкератоз — избыточное утолщение верхнего слоя кожи.
Если в этих местах у кожи ещё и неприятный зеленовато-серый оттенок, то могут помочь:
- Пилинги;
- Биоревитализация;
- Щлифовки.
"Но мы должны помнить, что цвет кожи локтей может сигнализировать о тех или иных проблемах. Как правило, это проблемы с желудочно-кишечным трактом либо с эндокринной системой. Не надо решать эстетическую проблему в отрыве от диагностики и лечения заболеваний внутренних", — отметила врач.
Что делать, если спорт не помог
По словам Байрамуковой, у худеньких девушек часто встречаются поперечные складочки в зоне локтей и колен. Это может быть связано с перерастянутым кожным лоскутом в передней части бедра и задней части плеча.
"Поперечные складки могут появиться из-за перерастянутой кожи в передней части бедра и задней части плеча. Здесь помогут любые процедуры, которые дают лифтинг", - Мадина Байрамукова.
По словам специалиста, также хорошие результаты дают:
- Шлифовка;
- Армирование полимолочной кислотой;
- Инъекции частично стабилизированной или стабилизированной гиалуроновой кислоты — уколы коллагена;
- Мезотерапевтические коктейли — смеси активных веществ, которые вводятся в кожу с помощью микроинъекций для стимуляции обменных процессов и омоложения.
Когда стоит делать пластическую операцию
В очень тяжёлых случаях можно прибегнуть к брахиопластике и круговой подтяжке бодилифтинг, считает врач.
"Пластика уместна, когда речь идёт о значительном птозе (обвисании) кожи бедра и плеча. Такие проблемы бывают у девушек со значительным снижением массы тела. Но мы должны понимать, что при небольших проблемах к этим методам не стоит обращаться из-за достаточно крупных шрамов, которые остаются после них", — добавила Байрамукова.