Важные правила ухода за жирной кожей летом — никакого блеска
Жирная кожа нуждается в особом внимании в летний период. Косметолог Кристина Карапетян рассказала о важных правилах, которые помогут избежать появления жирного блеска в течение дня.
Не только умывание
Как и в любое время года, летом умываться нужно как минимум два раза в день. Но и в течение дня вы можете использовать дополнительные средства, например, матирующие салфетки.
Кристина:
«Если вы не наносите макияж летом, можете использовать специальные тоники для дневного ухода — протираете лицо в середине дня и спасаетесь от жирного блеска до вечера».
Главное, чтобы средство не содержало спирт.
Средства против несовершенств
Летом не стоит использовать кислоты, однако борьбу с высыпаниями, которыми так богата жирная кожа, тоже нужно. В этом случае на помощь придут средства для локального нанесения. К примеру, цинковая мазь и средства на основе бензоила пероксида. Наш эксперт настоятельно не рекомендует увлекаться летом ретиноидами, пусть они и помогают прекрасно успокоить покраснения и воспаления.
Матирующие средства
Без матирующих средств летним днем никуда. Для жаркого времени года стоит присмотреть матирующий крем как базу под макияж. Однако тут важно помнить, что в этом случае от матирующей пудры стоит отказаться, так как кожа будет пересушена и кроме раздражения вы не получите никакого эффекта.
Матирующий SPF
Для отдыха выбираем санскрины, предназначенные для жирной кожи. Известный факт — средства от солнца создают пленку на коже, которая и борется с воздействиями УФ-лучей. Чтобы не придать лицу визуально еще больше блеска, подберите аптечное средство с матирующим эффектом. Кстати, многие санскрины прекрасно подходят в качестве базы под макияж.