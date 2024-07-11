Важные правила ухода за жирной кожей летом

Жирная кожа нуждается в особом внимании в летний период. Косметолог Кристина Карапетян рассказала о важных правилах, которые помогут избежать появления жирного блеска в течение дня.

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Не только умывание

Как и в любое время года, летом умываться нужно как минимум два раза в день. Но и в течение дня вы можете использовать дополнительные средства, например, матирующие салфетки.

Кристина:

«Если вы не наносите макияж летом, можете использовать специальные тоники для дневного ухода — протираете лицо в середине дня и спасаетесь от жирного блеска до вечера».



Главное, чтобы средство не содержало спирт.

Средства против несовершенств

Летом не стоит использовать кислоты, однако борьбу с высыпаниями, которыми так богата жирная кожа, тоже нужно. В этом случае на помощь придут средства для локального нанесения. К примеру, цинковая мазь и средства на основе бензоила пероксида. Наш эксперт настоятельно не рекомендует увлекаться летом ретиноидами, пусть они и помогают прекрасно успокоить покраснения и воспаления.

Матирующие средства

Без матирующих средств летним днем никуда. Для жаркого времени года стоит присмотреть матирующий крем как базу под макияж. Однако тут важно помнить, что в этом случае от матирующей пудры стоит отказаться, так как кожа будет пересушена и кроме раздражения вы не получите никакого эффекта.

Матирующий SPF

Для отдыха выбираем санскрины, предназначенные для жирной кожи. Известный факт — средства от солнца создают пленку на коже, которая и борется с воздействиями УФ-лучей. Чтобы не придать лицу визуально еще больше блеска, подберите аптечное средство с матирующим эффектом. Кстати, многие санскрины прекрасно подходят в качестве базы под макияж.