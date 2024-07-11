В Cети появились снимки 54-летней Наоми Кэмпбелл в бикини без фотошопа

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл появилась в откровенном виде на яхте и попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки в сети опубликовало издание Daily Mail.

54-летнюю манекенщицу запечатлели во время отдыха на Ибице. На размещенных кадрах, не обработанных инструментами фотошопа, она предстала в коричнево-белом бикини, который состоял из бюстгальтера без бретелей и плавок с низкой посадкой. При этом знаменитость повязала на голову черный платок, а также надела браслеты и длинную цепь с подвеской.

Супермодель была замечена в компании 45-летней американской актрисы Мишель Родригес и 34-летней мексиканской певицы Эйсы Гонсалес.

В июне пользователи сети заподозрили Кэмпбелл в пластике. Юзеры обратили внимание на внешний вид знаменитости во время посещения модного показа Chanel в Париже.