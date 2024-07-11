Дерматологи предупредили об опасности скрабов с абрикосовой косточкой

Хотя скрабы действительно помогают удалить омертвевшие клетки кожи и потенциально улучшают ее внешний вид, отшелушивание может принести больше вреда, чем пользы, если проводить процедуру неправильно или слишком часто.

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«Существует соблазн физически очистить кожу, чтобы ощутить свежесть и чистоту, но большинство людей склонны переусердствовать», — объяснил дерматолог Цзинмен Чжан в беседе с HuffPost.



По словам эксперта, механическое отшелушивание — недостаточно щадящий метод, который может вызвать раздражение и покраснение кожи, а иногда даже усугубить угревую сыпь.

Дерматолог Говард Собел с коллегой согласен, но не исключает возможности использования скраба с абрикосовой косточкой обладателями жирной кожи.

«Может быть полезно проводить физический пилинг пару раз в неделю, если это не вызывает раздражения, но не более того», — отметил врач.



Он также посоветовал избегать отшелушивания кожи непосредственно перед пребыванием на солнце, так как после процедуры она становится более уязвимой для вредных солнечных лучей. Кроме того, нельзя сдабривать поврежденный кожный покров с солнечным ожогом, укусами насекомых, порезами и любыми другими ранами. В случае сомнений в корректности домашнего ухода специалисты посоветовали обратиться за консультацией к дерматологу.