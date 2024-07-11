Стилист Рогов перечислил модные тренды на лето

Стилист Александр Рогов в Telegram-канале перечислил модные тренды на лето 2024 года.

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Специалист рассказал, что в текущем сезоне стоит обратить внимание на силуэт 60-х годов, а также одежду длины мини.

«А-образные платья и простые линии крайне актуальны сейчас!!! Ловите примеры из коллекций resort 2025», — рассказал он.



Свои слова эксперт проиллюстрировал снимками моделей, которые представили бренды Coperni, Gucci, Rochas, Tom Ford, Valentino, No. 21 и Self-Portrait, демонстрируя популярные предметы гардероба.

Ранее Рогов назвал самую модную обувь. Эксперт рассказал, что в нынешнем сезоне актуальными стали топсайдеры.