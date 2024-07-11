Врачи назвали способы предотвратить появление колец Венеры на шее

Кольца Венеры – это заломы и складки на шее, которые появляются как от возраста, так и из-за генетической предрасположенности и неправильного ухода. Предотвратить их можно с помощью ухода – для этого нужно начать с выполнения упражнения для осанки, рассказала косметолог, дерматолог Оксана Макаревич «Пятому каналу».

© Газета.Ru

Кольца Венеры – это не морщины, а именно горизонтальные складки, подчеркнула врач. Избавить от них очень сложно, поэтому важно не допускать их появления.

«Должен быть правильный уход. Это должны быть какие-то аппаратные или инъекционные методики, если в этом есть необходимость, либо их сочетание для того, чтобы шея наших пациентов всегда выглядела ухоженно и эстетически привлекательно», — отметила косметолог.



Среди основных профилактических действий Макаревич назвала упражнения для осанки, сон на правильной подушке, достаточное количество витаминов D и B12 в организме, а также забота о зубах и ограничение количества работы с компьютером.

Кроме того, нужно использовать крема с ретинолом невысокого процента, а также пилинги на основе альфа-гидроксикислот. Также врач посоветовала россиянкам делать массаж области шеи, направленный на расслабление, а не повышение тонуса.

Среди профессиональных процедур у косметолога специалист призвала обратить внимание на лазерные манипуляции, воздействие ультразвуком и радиочастотами, а также инъекции на основе гиалуроновой кислоты, пептидов и аминокислот.

Дерматолог ранее назвала способы борьбы с «кольцами Венеры» на шее.