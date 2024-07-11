Лазерные гаджеты от выпадения волос: будущее или пустышка?

Лазерные шлемы и расчески для волос выглядят так, словно их прислали в наше время прямо из будущего. Стоят такие новшества немало, но действительно ли они подарят вам желанный эффект в виде густой шевелюры? На этот вопрос ответил дерматолог, доктор Стивен Девелей в интервью изданию Self.

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«Есть несколько известных брендов, которые вложили средства в проведение собственных клинических испытаний. Но то, что верно для одного устройства, может быть неверно для другого. Важно найти клиническое исследование, подтверждающее, что именно то устройство, которым вы интересуетесь, выполняет свои обещания», — объяснил эксперт.



Тем не менее потребителю может быть сложно разобраться во всех этих нюансах.

Устройства, что зарекомендовали себя как эффективные, на роль «волшебной таблетки» все же не годятся. Подобные гаджеты призваны улучшить местное кровообращение, но если причина выпадения волос кроется в чем-то другом, результата можно так и не дождаться. Наиболее разумный вариант — сперва обратиться к трихологу и выяснить истинную причину проблемы. Увы, но хорошие отзывы не заменят клинических испытаний. Так, в одном из исследований, где контрольная группа получила имитацию устройств, 50% участников сообщили об улучшении роста волос. Эксперты тем не менее объясняют эффект не хорошей фантазией и самовнушением, а цикличностью роста.

Например, больше волос может выпадать в преддверии зимы.

Причиной «волосопада» также могут быть болезнь или стресс — проблема со временем решится сама собой.

«Потребители, как правило, не хотят думать, что потратили свои деньги впустую», — считает исследователь косметических средств Перри Романовски.



Так что торопиться с покупкой чудо-расчески или шлема не стоит — важно взвесить все за и против и убедиться, что светодиоды в конкретном устройстве действительно справятся с поставленной задачей.