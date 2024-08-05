Эндоскопическая подтяжка лица. Что это и кому она показана?

Одни из самых популярных операций в пластической хирургии - эндоскопические операции на лице. И это не удивительно: эндоскопическое вмешательство оставляет минимум следов. Открытая подтяжка лица позволяет хирургу глубоко прорабатывать ткани для достижения хорошего результата у пациентов зрелых. Кому может быть необходима такая процедура? Разбираемся вместе с пластическим хирургом Вячеславом Балкизовым

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Как правило, в возрасте 45+ мы наблюдаем снижение эластичности и избыток кожи, множество морщинок, истончение подкожно-жировой клетчатки и потерю объема, истощение мышечного тонуса и дряблость. И даже костные структуры меняются. В таких случаях как раз выполняется открытая подтяжка лица.

Но некоторые пациенты недовольны состоянием лица уже в довольно молодом возрасте - форма бровей, разрез глаз, неидеальные пропорции, объем в области скул, небольшие изменения в области шеи.

Естественно, в их случае лучше обойтись без радикальных вмешательств и выбрать эндоскопическую операцию. Это лучший вариант для пациентов, у которых поверхностные ткани сохранны. Главное преимущество таких операций это отсутствие больших разрезов. Все делается через точечные небольшие проколы, через которые хирург с помощью камеры и инструмента работает с глубокими слоями тканей. Вячеслав Балкизов Пластический хирург

Если нитевой лифтинг можно сравнить со шнурками, которые в любой момент могут развязаться, вследствие чего все ткани снова опустятся, то эндоскопический лифтинг - это «липучка», которая зафиксирует ткани в новом положении. Перед ботоксом, на мой взгляд, эндоскопический лифтинг верхней трети лица тоже выигрывает: никакие инъекции не дадут такой подъем бровей, не приподнимут уголок глаза и не уберут морщинки так эффективно.

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Вообще, эндоскопические операции на сегодняшний день одни из самых высокотехнологичных: эндоскоп позволяет нам видеть все, что мы делаем с тканями и работать максимально точно. Сосуды, нервы - все остается над оперируемой зоной, поэтому для пациента такое вмешательство достаточно безопасно.

Их можно делать в молодом возрасте, если у пациента есть необходимость гармонизировать пропорции, не нужно ждать 40-45 лет, чтобы скорректировать брови в форме домика, например, или добавить объема в скулах без каких-то инородных инъекций.

Можем ли мы выполнять эндоскопический лифтинг возрастным пациентам? Безусловно, да. Иногда дополняя открытыми методиками, при которых мы убираем избытки кожи. Здесь нет какой-то возрастной границы - методика подбирается индивидуально с учетом особенностей пациента. Вячеслав Балкизов Пластический хирург

Еще одна причина, по которой эндоскопический лифтинг так популярен - достаточно быстрая реабилитация. Синяков обычно не появляется, отечность сохраняется в первые 10-14 дней. Но это мелочи, ведь результат сохраняется даже не годами, а десятками лет. Это, конечно же, возможно, если вы выбрали грамотного пластического хирурга.

Ну и конечно важно сказать о рубцах - в первую очередь пациенты боятся, что они будут заметными. После этой операции никто из окружающих даже не догадается, что была выполнена операция. Да и для самого пациента места проколов в скором времени станут едва заметны.