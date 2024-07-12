Топ-3 секрета стройности Мерьем Узерли

Ради участия в многосерийном проекте «Великолепный век» Мерьем Узерли пришлось набрать 13 килограммов. Но еще больше вес знаменитости увеличился после рождения ребенка. Как же турецкой актрисе удалось похудеть?

© Eva.ru

Мировую известность Мерьем Узерли приобрела после роли Хюррем-султан в культовом сериале «Великолепный век». Но чтобы получить заветную роль турецко-немецкая актриса должна была согласиться на серьезные перемены во внешности, а именно набрать вес. В итоге Мерьем поправилась на 13 килограммов и блестяще воплотила на экране образ одной из самых влиятельных женщин в истории Османской империи.

Но в какой-то момент Узерли решила отказаться от дальнейшего участия в проекте. Актриса бросила все и уехала в Берлин, объяснив поклонникам свое решение тем, что больше не может справляться с напряженным графиком работы, который вытягивает из нее все силы. Кроме того, ее уход из сериала совпал с первой беременностью.

Родив дочь, Мерьем столкнулась с серьезной проблемой, ведь ей предстояло вернуться в свою былую форму.По признанию самой Узерли, сделать она это смогла лишь благодаря трем секретам.