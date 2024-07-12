Топ-3 секрета стройности Мерьем Узерли
Ради участия в многосерийном проекте «Великолепный век» Мерьем Узерли пришлось набрать 13 килограммов. Но еще больше вес знаменитости увеличился после рождения ребенка. Как же турецкой актрисе удалось похудеть?
Мировую известность Мерьем Узерли приобрела после роли Хюррем-султан в культовом сериале «Великолепный век». Но чтобы получить заветную роль турецко-немецкая актриса должна была согласиться на серьезные перемены во внешности, а именно набрать вес. В итоге Мерьем поправилась на 13 килограммов и блестяще воплотила на экране образ одной из самых влиятельных женщин в истории Османской империи.
Но в какой-то момент Узерли решила отказаться от дальнейшего участия в проекте. Актриса бросила все и уехала в Берлин, объяснив поклонникам свое решение тем, что больше не может справляться с напряженным графиком работы, который вытягивает из нее все силы. Кроме того, ее уход из сериала совпал с первой беременностью.
Родив дочь, Мерьем столкнулась с серьезной проблемой, ведь ей предстояло вернуться в свою былую форму.По признанию самой Узерли, сделать она это смогла лишь благодаря трем секретам.
- Интервальное голодание — Мерьем не ест после шести часов вечера, но при этом не отказывает себе в сладостях, которые она очень любит.
- Занятия спортом не меньше, чем три раза в неделю.
- Употребление имбирного чая, который нормализует уровень сахара в крови и повышает «хороший» холестерин.