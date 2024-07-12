Стилист назвал способ, как носить вышедшую из моды одежду

Российский стилист Алеко Надирян раскрыл способ носить одну устаревшую вещь. Соответствующий ролик появился в его Telegram.

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Эксперт призвал не выбрасывать вышедшие из моды предметы гардероба.

«Оставьте! Каждая вещь дождется своего часа», — заявил Надирян.



В качестве примера стилист привел джинсы скинни. Он подчеркнул, что длина данной модели должна быть выше щиколотки. Стилизовать данное изделие специалист посоветовал с помощью облегающего или объемного верха. По его словам, удачно будет смотреться оверсайз-пиджак с мужского плеча.

«Кстати, вниз первым слоем можно добавить что-то облегающее: кроп-топ, корсет или, например, базовое боди», — предложил стилист.



Помимо пиджака, утверждает эксперт, можно надеть объемную рубашку или лонгслив, дополнив образ обувью на каблуках.

«Так не только сохраняется нотка женственности, но и исчезает риск урезать рост», — заключил Надирян.



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