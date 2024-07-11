Как персик: самый модный цвет платья для подружек невесты

Персиковые платья подружек невесты — это всегда хорошая идея. Неважно, хочет ли главная виновница торжества, чтобы платья подружек были одного цвета, с одинаковыми цветочными узорами и текстурой или совершенно разные.

© соцсети

Персиковая палитра — это то, что нужно для свадьбы летом.

«Персиковый, признанный главным цветом этого года, одинаково подходит всем типажам — брюнеткам и блондинкам, и на рыжих он тоже смотрится очень удачно. Оттенок загара персик подчеркивает, а бледной светлой коже придает красивое сияние. Очень универсальный оттенок, а как восхитительно смотрится на фотографиях рядом с невестой в белоснежном платье!» — рассказывает стилист Маша Ведерникова.



Платье для подружки невесты с флоральным рисунком

Ищете персиковое платье для, чтобы надеть его на свадьбу в летнем саду? Это яркое цветочное платье наверняка станет вашей палочкой-выручалочкой и будет потрясающе смотреться в романтичном образе подружки невесты.

«Например, с классическим V-образным вырезом и съемными рукавами, которые застегиваются на пуговицы, такое платье — одно из тех, которые подходят для любого возраста и характера», — объясняет Маша.



С красивыми драпировками

Такой образ доказывает, что формальные классические платья — одни из лучших для свадьбы.

«С оборками на плечах, кружевной спинкой и многоярусной юбкой, такое персиковое платье можно потом носить на любые летние мероприятия. Если будете шить на заказ, оставьте возможность отстегивать и пристегивать обратно цветы на плечах, тогда сверху можно будет набрасывать жакет — тоже персиковый, контрастный черный или кружевной белый», — подсказывает Маша.



Секси: полностью открытые плечи

Сложно решить, какой элемент такого платья самый великолепный. Облегающий силуэт и шикарное декольте без бретелек просто не могут не понравиться.

«Его теплый персиковый оттенок напоминает закат и идеально подходит для пляжной свадьбы, просто дополните его парой изящных босоножек», — подсказывает Маша.



Платье с коротким рукавом

Шифоновая ткань делает такое платье легким и воздухопроницаемым. Пожалуй, это вариант для юных, веселых и жизнерадостных девушек, которые обожают быть в центре всеобщего внимания.

Атласное платье

С атласным макси-платьем невозможно ошибиться, а с персиковым — тем более.

«Этот гладкий, сдержанный вариант с супермодным вырезом-лодочкой и сексуальным боковым разрезом — беспроигрышный вариант для взрослой и уверенной в себе женщины», — убеждена Маша.



Романтичный шифон

Мини-платье с открытыми плечами и свободным силуэтом, кстати, изумительно будет смотреться и на самой невесте — например, во время ужина в ресторане с гостями (в нем так удобно плясать!) или на второй день, когда можно одеться чуть более свободно, чем в формальный и торжественный первый.